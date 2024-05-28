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Почти 150 работ представлено на выставке «Люди и звери» в Солнечногорске

Почти 150 работ представлено на выставке «Люди и звери» в Солнечногорске, следует из сообщения пресс-службы администрации городского округа.

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске состоялось открытие анималистической выставки и фотографии «Люди и звери». Всего в экспозиции представлено 144 работы известных художников-анималистов страны.

Многообразие животного мира нашей планеты представили живописцы, художники-графики, скульпторы, фотохудожники. Среди них работы трех народных художников — Алексея Комарова, Василия Ватагина, Николая Устинова, а также пяти заслуженных художников Российской Федерации — Ирины Маковеевой, Георгия Никольского, Дмитрия Горлова, Александра Белашова, Вадима Трофимова.

— В экспозиции выставки представлены работы 29 художников. выполненные в различных графических техниках. Главная ее задача — привлечение интереса зрителей к трудам отечественных художников-анималистов, обращение к проблемам экологии и охраны природы, — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Жители и гости муниципалитета могут посетить выставку «Люди и звери»до 14 июля.