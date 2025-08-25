Победителей конкурса «Символы Подмосковья» будут представлены на фестивале «Малевич»

30 и 31 августа в парке Малевича, Одинцовский г. о., в рамках фестиваля «Малевич» представят проекты победителей конкурса «Символы Подмосковья». Его цель — найти новые художественные формы, отражающие идентичность региона и богатство культурных традиций Подмосковья. Конкурс был организован АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и прошел летом 2025 года среди архитекторов, художников и дизайнеров. Проект включает две номинации: «Конструктор Подмосковья» и «Область смыслов». Экспертом конкурса выступило бюро «Никола-Ленивец», а куратором — публицист, соучредитель архитектурного журнала «Проект Россия» Анатолий Белов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Номинация «Область смыслов» посвящена поиску символов городов региона. Приглашенные к участию архитекторы, художники и дизайнеры интерпретировали своеобразие подмосковных городов и округов: Жуковского, Королева, Ленинского, Лосино-Петровского, Одинцовского, Реутова, Щелково, Дзержинского, Домодедово и Истры. Из сорока заявок жюри, включавшее представителей Московской области и арт-парка «Никола-Ленивец», выбрало десять проектов-победителей. Их авторами стали: Александра Журавлева и архитектурное бюро «Остоженка» (Павел Журавлев, София Боброва, Максимилиан Мосешвили), Антон Чумак, Дмитрий Шабалин, Александра Weld Queen и Иван Калиничев, Дмитрий Ликин (архитектурное бюро Wowhaus), архитектурное бюро «Комов и Партнеры» (Алексей Комов, Алексей Беляев-Гинтовт), архитектурное бюро Manipulazione Internazionale (Михаил Скворцов, Олег Поддубный, Алексей Клинских) и Анна Щетинина. Проекты будут представлены на фестивале в виде моделей.

В номинации «Конструктор Подмосковья» участникам — архитектурным бюро Basis, «Диалектика» и Mirror Group — было предложено создать скульптурную форму, символизирующую многоликость Подмосковья. При этом форма должна была состоять из нескольких самостоятельных фрагментов — независимых арт-объектов, отражающих культурную самобытность избранных территорий. Победителем стал проект архитектурного бюро «Диалектика» под лозунгом «Крылья Подмосковья», воплощающий идею динамичного развития региона. Арт-объект будет состоять из десяти модульных элементов, каждый из которых символизирует ключевую сферу жизни Подмосковья: природу, технологии, культуру, транспорт, экологию — вместе они образуют единую композицию в форме расправленных крыльев. Во время фестиваля в парке Малевича зрители увидят модель проекта.

Планируется, что впоследствии арт-объекты смогут быть размещены в соответствующих округах.

Первый фестиваль современной культуры «Малевич», посвященный переосмыслению идей русского авангарда в различных художественных формах, пройдет 30 и 31 августа в парке Малевича. В рамках фестиваля запланированы читки и перформативные практики, премьера нового арт-объекта Николая Полисского «Супрематический лес», лекции и дискуссии об авангарде, концерты Элли на маковом поле, Zventa Sventana, тима ищет свет, Николы Мельникова и Octo Ensemble, Глеба Андрианова и оркестра Cinematica и других музыкантов, мероприятия для детей.

Фестиваль состоится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков». Куратор проекта — бюро «Никола-Ленивец».

Подробная программа — на сайте фестиваля и в социальных сетях Телеграм и ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.