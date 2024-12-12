Победитель шоу «Голос» выступил в Егорьевском музее

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«Талант и природное обаяние, завораживающий тембр и невероятная энергия, чистота и прекрасное воспитание — не могли не влюбить в себя каждого сидящего в зале!» — отметили в администрации Егорьевского музея.

У певца обширный репертуар — от залихватских казачьих и советских эстрадных до лирических роковых и глубоких авторских песен.

Несмолкаемые аплодисменты после «Вечной любви» провожали исполнителя.

«После объявления последней песни, мне стало грустно… Хотелось слушать еще! Хотелось продолжения…», — поделилась одна из зрительниц.

В музее выразили надежду на новые встречи с артистом в парадном зале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.