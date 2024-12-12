Победитель шоу «Голос» выступил в Егорьевском музее
Фото - © Егорьевский историко-художественный музей
Победитель шоу «Голос» Александр Волкодав выступил в Егорьевском музее, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Талант и природное обаяние, завораживающий тембр и невероятная энергия, чистота и прекрасное воспитание — не могли не влюбить в себя каждого сидящего в зале!» — отметили в администрации Егорьевского музея.
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