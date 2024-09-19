Пленэрный проект «Русская Атлантида» стартует в Клину с 15 октября

С 15 по 25 октября в Клину пройдет пленэрный арт-марафон «Русская Атлантида». Художники получат возможность познакомиться с уникальными усадебными пригородами, а также застать золотую осень в мемориальном поместье Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная цель проекта — это знакомство жителей страны с православными храмами. Их на территории городского округа Клин 33.

В этом году художники смогут поработать в самом Клину, а также округе — сс. Шипулино, Селенское, Боголепова Пустынь.

«Пленэрная живопись — особенный вид искусства. Художники пишут не менее 1 работы в день. Поэтому отбирают для проекта профессионалов. Из 10-дневных марафонов пейзажисты привозят до 20 работ. По условиям — одну картину после марафона художники передают одному из храмов округа, вторую — фонду «Русская Атлантида». И это прекрасная возможность поработать бок о бок с коллегами-профессионалами», — рассказал председатель Клинского отделения Союза художников Подмосковья Ярослав Ступин.

В этом году участники проекта уже поработали во многих уголках России. Пленэры проходили в Крыму и на Байкале. Клин может стать заключительной выездной сессией. Храмовая живопись — это единая композиция, которая иллюстрирует не сюжеты, а идеи. Познакомиться с идеями художников участников проекта «Русская Атлантида» клинчане смогут на выставке, которая пройдет в последний день арт-марафона.

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