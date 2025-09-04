Племянник Галкина* с военной специальностью уехал из РФ сразу после начала СВО

Племянник комика Максима Галкина* Никита, имеющий военную специальность, уехал из РФ через 4 дня после начала спецоперации. Сначала он отправился в Ереван, затем в Сербию, где в 2023 году снимал 3-комнатную квартиру с бассейном и террасой, сообщает SHOT .

До СВО Никита служил в автомобильных войсках в военном училище в Воронежской области. На присягу к нему в 2017 году ездил знаменитый дядя.

До того, как покинуть страну, Никита Галкин жил и имел регистрацию в столичных Хамовниках. Он владел долей в 8-комнатной квартире площадью 163 кв. м. В 2023 году жилье продали за 141 млн рублей.

Связи с РФ Никита практически оборвал. ИП в области торговли было закрыто. Молодой человек — сын старшего брата комика.

*Признан в России иностранным агентом.