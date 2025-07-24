Письма из Кронштадта: в Петербурге запустят «Морскую почту»

В Купеческой гавани Кронштадта в выходные 26 и 27 июля заработает «Морская почта» в обновленном формате: в этом году открывается филиал проекта на воде — на борту катамарана имени Александра Горина, там же можно будет получить уникальную открытку с его портретом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«На открытках этого года — образы, с которыми ассоциируется морской Петербург: парусник, серебристая чайка, корюшка, нерпа, юный моряк. Это не просто красивые иллюстрации — это визуальные послания, наполненные духом города и его морской историей», — рассказал главный редактор издания Кирилл Смирнов.

По его словам, к 280-летию со дня рождения Федора Ушакова организаторы подготовили особую открытку, которая призвана стать напоминанием о подвигах выдающегося флотоводца и важной странице в истории России.

Как заявил глава администрации района Андрей Кононов, «Морская почта» в Кронштадте уже стала доброй традицией: она в очередной раз подчеркивает уникальность этого места и глубокую связь с Военно-морским флотом.