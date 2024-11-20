Пианистка из Подмосковья стала лауреатом международного конкурса

сегодня в 18:57

Воспитанница объединения «Звуки музыки» Дворца творчества «Планета талантов» Лобни приняла участие в IX Международном конкурсе искусства и творчества «ROSSиЯ. RU — 2024», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елизавета Распутько под руководством педагога Рузанны Ерицян стала лауреатом третьей степени в номинации «Инструментальное исполнительство». Она исполнила фортепианную композицию Вильяма Гиллока «Плохое настроение».

Экспертно-попечительский совет, оргкомитет и дирекция конкурса также наградили благодарностью Рузанну Мартиновну за высокий профессионализм, неустанный творческий поиск и педагогическое мастерство, проявленное при подготовке конкурсантки.

Организаторы пожелали педагогу и ее воспитанникам вдохновения и безграничных возможностей для воплощения всех творческих идей.

Дворец творчества «Планета талантов» находится по адресу: Лобня, ул. Победы, 9.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.