Пианистка из Королева получила престижную стипендию от фонда Юрия Розума

Из почти 700 заявок талантливых музыкантов со всех уголков нашей страны были выбраны лишь 81 лауреат премии — среди которых оказалась Катя Буюкян. Преподает ей игру на фортепиано опытный педагог Ирина Минаева, заслуженный работник культуры Московской области.

Поздравляем Екатерину и ее наставницу Ирину Сергеевну с замечательным достижением.

Международный благотворительный фонд Юрия Розума был создан в 2005 году по инициативе Российской академии естественных наук, при поддержке друзей и единомышленников выдающегося российского пианиста, народного артиста России Юрия Розума.

Основное направление деятельности фонда — работа с музыкально-одаренными детьми и подростками: поиск юных талантов и их всесторонняя поддержка.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.