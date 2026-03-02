Пианист Даниил Харитонов выступил в Электростали 1 марта

Концерт российского пианиста Даниила Харитонова прошел 1 марта в концертном зале Детской музыкальной школы имени Ж. И. Андреенко в Электростали. Музыкант представил программу из произведений классиков мировой сцены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Даниил Харитонов получил широкую известность после XV Международного конкурса имени Чайковского в 2015 году. В 16 лет он завоевал бронзу и стал самым юным лауреатом конкурса со времен Григория Соколова.

В 2013 году пианист дебютировал с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. С тех пор он активно гастролирует в России и за рубежом, выступая в ведущих концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

В Электростали музыкант исполнил произведения Бетховена, Дебюсси, Шопена и Листа. Концерт вызвал большой интерес у ценителей классической музыки и учащихся музыкальных школ округа. Выступление артиста стало значимым культурным событием для города и, по оценке организаторов, вдохновило юных исполнителей на дальнейшее развитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.