Певицу Манижу лишили концертов из-за ее сочувствия террористам из «Крокуса»

Mash: посочувствовавшей террористам из «Крокуса» Маниже не дают выступать в РФ

Певице Маниже отказывают в выступлениях в России, Белоруссии и Казахстане после ее публикации, где та выразила сочувствие обвиняемым в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает Mash.

У артистки остались только корпоративы, стоимость которых составляет 1,5 млн рублей.

Ранее Манижа назвала задержание предполагаемых исполнителей теракта «публичной пыткой». Это не понравилось организаторам мероприятий, которые начали отменять большие концерты певицы.

На данный момент в райдер артистки входят перелет с ребенком и продюсером бизнес-классом, номер в отеле люкс/полулюкс, охранник на площадке и многое другое.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар. Погибли 144 человека. Под стражу заключили 12 фигурантов уголовного дела о терроризме, среди них — четверо исполнителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что после теракта в «Крокусе» без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.