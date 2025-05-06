Певица Нечипурук: только в Волгограде возможно обрести гармонию и вдохновение

Певица Алиса Нечипурук, известная под псевдонимом Летяга, рассказала, почему решила остаться жить в Волгограде и отказалась от переезда в Москву, сообщает Постньюс .

Еще в подростковом возрасте артистка размышляла о переезде в Санкт-Петербург или столицу. Однако в итоге она предпочла остаться в родном городе, так как только там певица чувствует вдохновение для творчества и находит гармонию с собой.

«Волгоград для меня — это нескончаемый источник вдохновения», — заявила Нечипурук.

Она призналась, что Москва — прекрасный город с точки зрения возможностей, но для нее более важно внутреннее спокойствие и связь с местом.

Артистка рассказала о том, что могла бы поступить в любой вуз, так как хороша сдала ЕГЭ, суммарно получив 270 баллов. Однако, как отметила сама Нечипурук, стремления к высшему образованию у нее не было, певица предпочла деятельность, в которой не важна «корочка».