Певица Лолита анонсировала возвращение на сцену и пообещала новую песню
Фото - © IraNata. Собственная работа/Wikipedia.org
Певица Лолита Милявская, которая сейчас живет в загородном доме в Болгарии, решила вернуться к концертной деятельности, а также пообещала представить новую песню, сообщает «ФедералПресс».
Сначала артистка планировала заняться огородом. Но скоро призналась, что утомилась от бытовых дел.
«Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек», — написала певица в соцсетях.
Она добавила, что песню записали еще до Нового года. Также Лолита купила еще одну.
В Болгарии у артистки из-за высокого давления треснули сосуды глаза, он опух. Лолита планирует вылечить глаз, а также нормализовать давление, а только потом записывать новые треки и снимать музыкальные клипы.
Поклонники обрадовались возвращению певицы. Они отметили, что с нетерпением ждут новых песен.