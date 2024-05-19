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Певица Лолита анонсировала возвращение на сцену и пообещала новую песню

Певица Лолита Милявская, которая сейчас живет в загородном доме в Болгарии, решила вернуться к концертной деятельности, а также пообещала представить новую песню, сообщает «ФедералПресс» .

Сначала артистка планировала заняться огородом. Но скоро призналась, что утомилась от бытовых дел.

«Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек», — написала певица в соцсетях.

Она добавила, что песню записали еще до Нового года. Также Лолита купила еще одну.

В Болгарии у артистки из-за высокого давления треснули сосуды глаза, он опух. Лолита планирует вылечить глаз, а также нормализовать давление, а только потом записывать новые треки и снимать музыкальные клипы.

Поклонники обрадовались возвращению певицы. Они отметили, что с нетерпением ждут новых песен.