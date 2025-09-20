Певица Клава Кока призналась, что у нее несколько фаворитов на «Интервидении» Культура сегодня в 20:02 Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Певица Клава Кока во время беседы с журналистами призналась, что у нее несколько фаворитов на «Интервидении». В первую очередь, ей нравится представитель ЮАР своей легкостью, передает корреспондент РИАМО.

Также Кока высоко оценила Казахстан. «Мне очень понравился номер Китая. Вообще, у каждого номера есть свои особенности», — добавила Кока. «Интервидение-2025» впервые проходит в России 20 сентября. Его проводят на подмосковной Live Арене.