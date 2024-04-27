Певец Стас Михайлов получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

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Путин наградил Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин вручил певцу Стасу Михайлову орден «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Путин отметил большой вклад Михайлова в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность артиста. Певца наградили орденом в его 55-летний юбилей, который он отмечает 27 апреля.

Михайлов является народным артистом России. Широкой публике известен хитами «Все для тебя», «Королева вдохновения», «Ты мое сердце из чистого золота» и так далее. Певец неоднократно становился лауреатом различных музыкальных премий.

Ранее Путин заявил, что культура придает российскому народу огромную силу в трагические дни и переломные моменты. Она создает духовный каркас, поддерживает национальную идентичность.