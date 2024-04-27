Певец Стас Михайлов получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»
Фото - © Андрей Дегтярёв / Фотобанк Лори
Президент России Владимир Путин вручил певцу Стасу Михайлову орден «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Путин отметил большой вклад Михайлова в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность артиста. Певца наградили орденом в его 55-летний юбилей, который он отмечает 27 апреля.
Михайлов является народным артистом России. Широкой публике известен хитами «Все для тебя», «Королева вдохновения», «Ты мое сердце из чистого золота» и так далее. Певец неоднократно становился лауреатом различных музыкальных премий.
Ранее Путин заявил, что культура придает российскому народу огромную силу в трагические дни и переломные моменты. Она создает духовный каркас, поддерживает национальную идентичность.