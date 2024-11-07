Певец Данко пошел служить добровольцем для защиты Ялты

Мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале заявила, что певец Александр «Данко» Фадеев вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым». По словам градоначальницы, артист переехал в Ялту 6 лет назад.

«Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня, как настоящий мужчина, встал на защиту города. Благодарю и горжусь», — написала Павленко.

Ранее в «БАРС-Крым» вступила сама Янина Павленко, ее заместители, депутаты госсовета и другие чиновники. Во внерабочее время они изучают теорию и практикуются в военном деле.

Основная цель этих добровольческих подразделений — не допустить проникновения в Крым диверсантов, указала ялтинский мэр.