Петербуржцы смогут посетить цикл лекций о Набокове

В Петербурге музей Набокова, расположенный на Большой Морской улице, готовит обширную программу в честь 125-летия со дня рождения выдающегося писателя. Руководитель музея, филолог Андрей Аствацатуров сообщил об этом газете «Петербургский дневник» .

В рамках программы организаторы пригласили для проведения лекций экспертов, специализирующихся на жизни и творчестве Владимира Набокова. Аствацатуров рассказал, что лекции о писателе прочтут набоковеды из Санкт-Петербургского государственного университета, в том числе лучшие педагоги и ученые. Это предоставит посетителям возможность углубиться в мир Набокова и лучше понять его литературное наследие.

Кроме лекций в музее также организуют выставки темы, не связанные с творчеством Набокова. Одна из них будет посвящена летчице Лидии Зверевой.

Аствацатуров объяснил, что выбор этой темы обусловлен уважением семьи Набоковых к достижениям в области техники. Лидия Зверева была известной летчицей своего времени и ее история привлекает внимание как символ смелости, страсти и самоотверженности, отметил филолог.