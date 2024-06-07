Петербуржцы назвали любимые произведения Пушкина и связанные с поэтом места

Согласно опросу, проведенному «Петербургским дневником» и порталом «Единая карта петербуржца», многие жители Северной столицы больше всего любят произведения Александра Пушкина в жанре сказок (29% респондентов), сообщается на сайте газеты .

Также у горожан популярен роман в стихах «Евгений Онегин» — любимым его назвали 21% опрошенных.

Кроме того, выяснилось, что 28% петербуржцев знакомы с местом дуэли поэта, более четверти (26%) — с местом, где он учился, а 19% — с местом его проживания. При этом лишь 3% жителей признались, что не знают ни одного пушкинского места в городе.

Из опроса следует, что большинство петербуржцев знают наизусть немного стихотворений Пушкина. Так, 41% респондентов заявил, что помнит только 1-2 произведения поэта, а 22% опрошенных не знают ни одного. Лишь 15% жителей сказали, что знают более 2 стихов под авторством Александра Сергеевича.