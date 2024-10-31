Петербуржцев приглашают на выставку, посвященную старым фильмам

5 ноября в 19:00 на киностудии «Ленфильм» состоится открытие выставки «Мистическiй Кино-Петербургъ» (18+). Художники арт-группы Doping Pong, признанные первооткрыватели цифрового искусства в России, приглашают зрителей через пять кинокартин, созданных на «Ленфильме» в 80-х и начале 90-х годов XX века, погрузиться в таинственную атмосферу Северной столицы и вспомнить, какие страхи терзали людей в прошлом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мистическiй Кино-Петербургъ» разместится в двух залах студии «Ленфильм». Экспозиция будет состоять из костюмов, реквизита и других артефактов, которые остались после съемок фильмов «Пиковая дама» (12+), «Первая встреча, последняя встреча» (18+), «Господин оформитель» (18+), «Жертва для императора» (18+) и «Пьющие кровь» (12+).

«Наша выставка вдохновлена именно этими пятью фильмами, потому что, во-первых, это прекрасные картины лучших режиссеров „Ленфильма“. Во-вторых, эти фильмы — своеобразный кинематографический срез, демонстрирующий, как во времена заката и краха Советского Союза режиссеры обращались к драматичной теме распада Российской империи. Вот такая интересная историческая взаимосвязь», — поделилась куратор экспозиции Анна Маугли.

Она добавила, что выставка начнется с лайтбокса, расположенного над основным входом в «Ленфильм». Он будет излучать свет в ночное время, чтобы посетители могли увидеть, где их ждет новое, инновационное понимание мистики в советском кино. В фойе студии планируется установить масштабную арт-инсталляцию, переосмысляющую кинофильмы.

Посетители смогут увидеть оригинальные эскизы костюмов Татьяны Таракановой для персонажей «Жертвы для императора», а также графические работы Ларисы Конниковой, созданные для «Господина оформителя». Также будет представлено платье Марины Влади, которое она носила в фильме «Пьющие кровь», и факс с согласием Тины Тернер на участие в роли графини в экранизации «Пиковой дамы» с музыкой Петра Чайковского, а также многое другое.

Кроме того, Анна Маугли отметила, что будут выставлены афиши к фильмам, часть из которых специально разработана художником-постановщиком под псевдонимом Посторонний В. Также зрители получат возможность увидеть уникальный, ранее неизвестный, кадр из картины «Господин оформитель», выполненный в стиле художников-символистов.

Настоящим эксклюзивом выставки станет демонстрация первой короткометражной версии «Господина оформителя» (18+) 1986 года.