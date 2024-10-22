Петербургские киносекреты: «Ленфильм» показал костюмы и реквизит

Журналисты провели совместный проект с петербургской киностудией «Ленфильм», в рамках которого им показали уникальные костюмы и реквизит XIX–XX веков, сообщает «Петербургский дневник» .

Изюминкой коллекции «Ленфильма» можно считать домашнюю белую блузу 1910-1916 годов из белого хлопка, которую использовали в фильмах по произведениям Льва Толстого. Ее надевала сама Софи Марсо на съемках фильма «Анна Каренина».

«Наша коллекция регулярно пополняется. Во-первых, всегда что-то остается после съемок. Во-вторых, петербуржцы с удовольствием отдают нам ненужные посуду, часы, одежду, мебель 60-90-х годов, а иногда и настоящие раритеты военного и даже довоенного периода, за что мы очень благодарны», — рассказала начальница подготовки съемок «Ленфильма» Елизавета Пахомова.

Многие модели с «Ленфильма» подходят женщинам 42-46 размеров, но фигуры людей в целом поменялись. На современных красавиц не садятся платья XIX–XX веков.

Помещения, заполненные до предела реквизитом, производят не менее яркое впечатление, чем гардеробные. Они напоминают не просто склады, а волшебные порталы, как в произведениях Стивена Кинга. Среди артефактов можно обнаружить посуду, фарфор, чемоданы, шкатулки, вазы, церковную утварь и др.