Петербург примет фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд» 25 июля

Семейный гастрономический шоу-фестиваль «ЖаритьФест, Крутой Ярд» пройдет в Петербурге в восьмой раз, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фестиваль состоится 25 июля в многоуровневом дворе АТС на улице Некрасова, 3/5. Музыкальным хедлайнером станет самарская группа «Братья Грим», известная по песням «Кустурица» и «Хлопай ресницами и взлетай». Коллектив представит старые хиты и новые композиции из готовящегося альбома.

Кульминацией гастрономической программы станет барбекю-шоу «Томагавк». Петербургские барбекю-мастера Сергей Стыслый и Андрей Рудник приготовят стейки томагавк на длинной реберной кости под комментарии стендапера Федора Ботремчука. Гостей также ждут стендап, мастер-класс по бачате, хоровое пение от «Хоровой лаборатории 440Гц» и музыкальное лото от проекта Muzloto.

«В прошлом году мы мощно раздали огня, в этом году усиливаемся. Будет больше музыки, любимых песен, стендапа. Мы делаем коллаб с Muzloto — это настоящий антистресс. Фестиваль сохраняет статус 18+: мы предлагаем семейным парам оставить детей и найти время друг для друга, для друзей, для веселья и новых знакомств, потому что качественное время вдвоем укрепляет семью», — отметил организатор фестиваля Ден Столбов.

В этом году организаторы впервые вручат собственную ресторанную премию «ЖаритьФест» в пяти барбекю-номинациях. На площадке можно будет попробовать барбекю, брискет, бургеры, мозговые косточки и другие блюда с гриля.

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