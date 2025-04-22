Песни молодых исполнителей будут играть в парках Щелкова

В столице с 2016 года реализуется проект «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках», который позволяет даже начинающим музыкантам попасть в ротацию московских парков на зимний и летний сезоны. В результате конкурсного отбора лучшие авторские композиции входят в тематические плейлисты на сервисах «Яндекс Музыка», Звук и VK Музыка, а также транслируются в парках и на катках Москвы и за её пределами весь сезон.

В этом году композиции победителей конкурса будут транслироваться не только в парках Москвы, но и Подмосковья, Волгоградской области и республики Крым. Отбор проводился в 4 этапа. Изначально финалистов отобрали члены команды Моспродюсер, а затем итоговое решение принимали уже эксперты музыкальной индустрии. На финальных прослушиваниях проекта экспертное жюри выбрало 53 композиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.