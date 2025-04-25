Пес-меломан покорил россиян: рисунок кузбасской школьницы победил в конкурсе

сегодня в 11:33

Школьница из Белова победила в творческом конкурсе с рисунком пса в наушниках

Полина Дорохина, ученица пятого класса из Белова, одержала победу в крупном творческом конкурсе, организованном обществом «Знание» совместно с телеканалом «Солнце», сообщает Сiбдепо со ссылкой на министерство образования Кузбасса.

Ее рисунок вошел в топ-50 из 10 тысяч детских работ, присланных со всей России.

Юная художница, представляющая школу № 16, изобразила свою мечту — собаку, наслаждающуюся музыкой. Этот запоминающийся и яркий образ произвел сильное впечатление на жюри конкурса «Родная игрушка».

Лучшие работы, в том числе и рисунок талантливой школьницы из Кузбасса, будут представлены на выставке в рамках финала конкурса. Стоит отметить, что это не первое творческое достижение юной жительницы Белова.