Первый в России биокластер открылся в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ в Москве открылся первый в России биокластер. Это стало возможным благодаря проекту Биологического музея имени К.А. Тимирязева, сообщает «Царьград» .

Глава столицы подчеркнул важность запуска биокластера на ВДНХ для научного сообщества. Данная инициатива Биологического музея им. Тимирязева направлена на популяризацию науки. Первый площадкой проекта стал павильон №29 «Цветоводство и озеленение», где развернута экспозиция «Морфогенез. Третья природа». Этот инновационный проект соединяет современное искусство с миром живой природы, задавая новые стандарты для музейно-выставочной деятельности.

Власти Москвы планируют расширить биокластер, открыв к лету 2026 года еще четыре тематические площадки, охватывающие разные направления биологии. Ключевым элементом станет павильон №312. В павильоне №28 «Пчеловодство» появится первая в России энтомологическая лаборатория, которую смогут посетить как жители, так и гости столицы.

В оранжерее-лаборатории биокластера будут организованы практические занятия по ботанике и исследования в области физиологии растений с использованием современного оборудования. В павильоне № 17 будет представлена выставка «Мир динозавров», которая воссоздаст условия мезозойской эры на территории России.

Павильон №31 «Геология», работающий с 2022 года, также является частью биокластера. Посетители смогут начать знакомство с комплексом, воспользовавшись аудиогидом, интерактивными квестами и другими развлекательными форматами. В дальнейшем планируется создание мобильного приложения. Биокластер органично дополнит Музейный город ВДНХ, крупнейший музейно-выставочный комплекс в стране.