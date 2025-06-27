Первый в России биокластер открылся в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ в Москве открылся первый в России биокластер. Это стало возможным благодаря проекту Биологического музея имени К.А. Тимирязева, сообщает «Царьград».
Глава столицы подчеркнул важность запуска биокластера на ВДНХ для научного сообщества. Данная инициатива Биологического музея им. Тимирязева направлена на популяризацию науки. Первый площадкой проекта стал павильон №29 «Цветоводство и озеленение», где развернута экспозиция «Морфогенез. Третья природа». Этот инновационный проект соединяет современное искусство с миром живой природы, задавая новые стандарты для музейно-выставочной деятельности.
Власти Москвы планируют расширить биокластер, открыв к лету 2026 года еще четыре тематические площадки, охватывающие разные направления биологии. Ключевым элементом станет павильон №312. В павильоне №28 «Пчеловодство» появится первая в России энтомологическая лаборатория, которую смогут посетить как жители, так и гости столицы.
В оранжерее-лаборатории биокластера будут организованы практические занятия по ботанике и исследования в области физиологии растений с использованием современного оборудования. В павильоне № 17 будет представлена выставка «Мир динозавров», которая воссоздаст условия мезозойской эры на территории России.
Павильон №31 «Геология», работающий с 2022 года, также является частью биокластера. Посетители смогут начать знакомство с комплексом, воспользовавшись аудиогидом, интерактивными квестами и другими развлекательными форматами. В дальнейшем планируется создание мобильного приложения. Биокластер органично дополнит Музейный город ВДНХ, крупнейший музейно-выставочный комплекс в стране.