Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» открылся в Ногинске

В Ногинске заработал первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики». Целью данного фестиваля является важность роли наставничества в искусстве и сохранения театральных традиций. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первый театральный фестиваль посвящен жизни и творчеству народного артиста РФ, режиссера, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Фоменко», мастера, воспитавшего поколение талантливых артистов и режиссеров, Петра Наумовича Фоменко. Начало творческой деятельности мастера тесно связано с Ногинском, где состоялась премьера его дипломного спектакля «Проводы белых ночей» по пьесе Веры Пановой.

Художественный руководитель театрального фестиваля «Учитель и ученики» — руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор режиссуры, старший преподаватель кафедры режиссуры ГИТИС, член союза театральный деятелей России, режиссер-постановщик Михаил Чумаченко.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что это значимое культурное событие проходит в восточной части Подмосковья, в Ногинске, где уже почти 95 лет ведет свою работу наш профессиональный государственный театр — Московский областной театр драмы и комедии.

«Новый фестиваль — это возможность для профессионалов обменяться опытом, для зрителей — увидеть постановки российских театров, а главное — почувствовать связь наследия театральных деятелей», — заявил Кузнецов.

В рамках первой образовательной встречи состоялась лекция Ректора ГИТИСа Григория Заславского для студентов театральных вузов, представителей молодежных театров.

Впереди гостей и участников фестиваля ждет масштабная программа, состоящая из пяти частей: основной, образовательной, выставочной, кинопрограммы и концертной программы. В мероприятиях примут участие деятели кино и театра, в числе которых актриса Юлия Пересильд, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер и режиссер Кирилл Пирогов, актриса Галина Тюнина, актер Вениамин Смехов и другие известные актеры и режиссеры.

В рамках основной программы зрители увидят постановки учеников Петра Наумовича Фоменко. Откроет фестиваль спектакль преподавателя Театрального института им. Б. В. Щукина, артиста театра и кино Кирилла Пирогова «Женитьба Фигаро». Также гостей ждут постановки недавно ушедшего из жизни артиста и режиссера Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», «Грезы» Ивана Поповски, «Суббота, воскресенье, понедельник» Елены Невежиной, «Лес» Николая Дручека и спектакль самого Петра Фоменко «Он был титулярный советник».

Образовательная программа фестиваля предусматривает мастер-классы для молодых и начинающих актеров от Юлии Пересильд, Романа Калькаева, Галины Тюниной, Сергея Женовача, Олега Снопкова, Веры Камышниковой, Ирины Тульчинской. В рамках кинопрограммы зрителям покажут фильм о Петре Фоменко, а также снятый им самим телесериал «На всю оставшуюся жизнь». На фестивальных площадках состоятся концерты и тематические художественные выставки.

Фестиваль продлится до 19 июня. Основные фестивальные события пройдут в Московском областном театре драмы и комедии, на Центральной площади Ногинска и в Центральном и Глуховском парках города. Фестиваль планируется как ежегодный.

В экспертный совет фестиваля вошли: Наталья Старосельская, Сергей Коробков, Нина Шалимова, Марина Тимашева, Анна Иванова, Ольга Зайчикова и студенты театроведческого факультета ГИТИС.

Мероприятия фестиваля рассчитаны на аудиторию с возрастным ограничением 12+, 16+.

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