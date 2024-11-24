Первый канал хочет «воскресить» Вячеслава Тихонова для нового сериала

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал уникальный телепроект — новую экранизацию произведений о разведчике Исаеве-Штирлице. Несмотря на то, что знаменитый исполнитель главной роли Вячеслав Тихонов ушел из жизни полтора десятилетия назад. Современные технологии позволят зрителям снова увидеть любимого актера на экране, правда, если дочь Тихонова, Анна Тихонова, согласится создать цифровую копию знаменитого отца.

«В течение года отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее — решили, что от добра добра не ищут. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста, чтобы начать съемочный процесс», — заявил Эрнст.

Новый сериал, основанный на работах писателя Юлиана Семенова, представит историю советского разведчика Максима Исаева, известного под именем Макс Отто фон Штирлиц, с использованием передовых цифровых технологий для воссоздания образа культового актера.

Команда нового сериала о легендарном разведчике изначально планировала традиционный подход — найти актера на роль Штирлица. Однако после неудачных попыток кастинга создатели проекта обратились к современным технологиям. В итоге было решено использовать «дипфейк» Вячеслава Тихонова, который блестяще воплотил образ Исаева в культовом фильме 1973 года «Семнадцать мгновений весны».