Фестиваль искусства «Объективная Перспектива» продолжается в Серпухове

16 ноября в стенах Музейно-выставочного центра в течение двух часов профессиональные художники, учащиеся детской художественной школы имени А. А. Бузовкина, Губернского колледжа и просто любители живописи создавали портрет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Им помогала начинающая, но уже широко известная в творческих кругах модель Юлия Иванова. В завершение девушка сфотографировалась с живописцами и пообщалась с ними.

«Это был невероятный опыт! Сидеть неподвижно перед множеством людей в течение долгого времени — это испытание. Но когда смотришь на результаты труда художников, это потрясает. Ты воочию понимаешь, насколько многогранен может быть один человек и как по-разному его видят окружающие», — поделилась своими впечатлениями Юлия Иванова.

Для тех, кто не был уверен в своих силах, был собран тематический натюрморт.

Стоит отметить, что над портретом модели работали не только живописцы, но и члены Серпуховского центра фотоискусства имени Н. П. Андреева и В. И. Улитина: Юрий Сурков, Владимир Лосман, Ирина Ланских и Владимир Степин.

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