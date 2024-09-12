Первая в Подмосковье школа креативных индустрий открылась в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе на базе детской школы искусств им. Я. Флиера открылась школа креативных индустрий в рамках федерального проекта «Придумано в России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

«Открытие детской школы креативных индустрий отвечает задачам и вызовам нашего времени — это новые возможности для юных жителей города и новые горизонты для их самореализации. Здесь созданы все условия для раскрытия талантов и освоения современных технологий. Уверен, что школа станет пространством для формирования культурных и творческих лидеров, способных внести значительный вклад в развитие нашего региона и всей страны», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В школе креативных индустрий школьники смогут пройти обучение в трех специализированных студиях, оснащенных современным оборудованием: звукорежиссуры, современной электронной музыки и дизайна. Дополнительное образование смогут получить 60 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Ребят научат создавать проекты в области искусств и цифровых технологий. При этом в школе будут работать преподаватели первой квалификационной категории, прошедшие обучение на базе Кемеровского государственного института культуры и Камчатского учебного методического центра.

Детская школа искусств им. Я. Флиера является одной из старейших школ Московской области. В ней обучаются более 1 200 детей по разным специальностям, среди которых фортепиано, скрипка, народные, духовые и ударные инструменты, сольное и хоровое пение, фольклор и другие виды творчества. Большинство выпускников школы продолжают свое образование в средних и высших учебных заведениях сферы культуры. В школе работают высококвалифицированные преподаватели, среди которых заслуженные работники культуры РФ и Московской области.

Как ранее сообщало министерство культуры и туризма Московской области, в настоящее время в Подмосковье работают 174 детские школы искусств и 4 колледжа сферы культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.