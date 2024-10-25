Первая сеть автоматизированных станций по выдаче книг появилась в Москве

В столице появилась первая сеть автоматизированных станций по выдаче книг. Это совместная разработка департамента культуры и департамента информационных технологий города. В автоматизированных станциях любой желающий по читательскому билету может выбрать понравившуюся книгу. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

«Каждый книгомат вмещает 352 книги. Здесь есть отечественная и зарубежная классика, произведения школьной программы, научно-популярная литература, детективы, фантастика, историческая проза. За два месяца работы проекта в тестовом режиме москвичи взяли в книгоматах около 600 книг», — уточнил руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Забрать с собой понравившееся произведение можно по единому читательскому билету. Только за первую неделю с момента открытия станций из них взяли более 155 книг. Автоматизированные станции располагаются в 10 парках столицы. Среди которых: парк искусств «Музеон», парк 50-летия Октября, Бабушкинский парк, парк им. Юрия Лужкова, ландшафтный парк «Митино», парк «Фили», парк «Красная Пресня», усадьба Люблино, парк «Кузьминки» и Измайловский парк.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов добавил, что любой желающий может выбрать себе книгу по пути домой, на работу, учебу или просто во время прогулки. Сделать это можно всего за пару движений.

«Благодаря интеграции с автоматизированной библиотечной системой сведения об издании, полученном в книгомате, сохраняются онлайн в профиле читателя. Это позволит не пропустить срок возврата книги — дата будет отображаться в сервисе „Библиотеки Москвы“ на mos.ru и в карточке единого читательского билета в приложении „Мой id“», — добавил Борис Фролов.

Планируется, что в скором времени на книгоматах появятся QR-коды. По ним можно перейти к информации о том, куда сдавать книгу после прочтения, там же будет интерактивная карта с адресами 10 автоматизированных станций. Уточняется, что взять литературу можно на срок до 30 дней. Его можно продлить онлайн через сервис «Библиотеки Москвы».