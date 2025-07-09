Первая Национальная премия «Страну меняют люди» пройдет в «Зарядье» 15 июля

Первая Национальная премия Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Страну меняют люди» пройдет 15 июля в столичном концертном зале «Зарядье». Мероприятие соберет соберет около 1 тыс. лауреатов — лидеров прорывных идей и проектов, доказавших эффективность, способствующих достижению национальных целей развития России, сообщает пресс-служба АСИ.

Также на премии соберутся общественные деятели, представители организаций и региональных команд, герои СВО, а также лидеры проектов и партнеров, осуществляющих постоянную поддержку бойцов спецоперации.

«Лауреаты премии — это люди, создающие проекты с ощутимым социальным эффектом: они улучшают качество услуг, поддерживают здоровье и развитие, помогают предпринимателям и развивают креативную экономику. Они укрепляют технологическую независимость страны, готовят специалистов для будущего и заботятся об экологии и устойчивом развитии», — заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она добавила, что за годы работы агентство создало экосистему из 10 млн человек, объединяющую экспертов и активных граждан. АСИ совместно с партнерами поддерживали их рост и помогали распространять перспективные идеи.

Цель премии — подчеркнуть значимость лидеров экосистемы АСИ — это авторы как поддержанных проектов, так и идей форума «Сильные идеи для нового времени», охватывающих пять ключевых направлений, соответствующих национальным целям: социальное, технологическое, предпринимательское, кадровое, а также экологическое и климатическое. В числе лауреатов также основатели брендов — финалисты и победители конкурса российских брендов «Знай наших».

Кроме того, среди победителей премии активные граждане с общественно значимыми проектами, включая участников успешных инициатив и лауреатов премии АНО «Россия — страна возможностей».

Лауреаты — представители разных профессий: ученые, инженеры, военные, медики, педагоги, предприниматели, экологи и общественные деятели, которые своим упорством и инициативой меняют жизнь и строят будущее России. Их общий перечень утверждает экспертный совет АСИ.

Национальная премия «Страну меняют люди» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, Минобороны РФ, Фонда «Защитники Отечества» и АНО «Россия — страна возможностей». Спецпартнер премии — Министерство культуры РФ.