Пережившая 2 года назад инсульт Ая из «Города 312» выйдет на сцену в четверг

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) два года назад пережила инсульт и покинула коллектив, чтобы заняться восстановлением. В четверг певица выйдет на сцену впервые после долгого перерыва, сообщает «СтарХит» .

Хотя «Город 312» выступает с новой вокалисткой, коллеги не забывают об Ае и всячески поддерживают ее. Ради того, чтобы Назаренко в четверг вышла на сцену премии «Золотой граммофон», они организовали для нее особый формат выступления.

По словам музыкантов коллектива, Светлана готовилась к первому за долгий перерыв выступлению. Однако пока что гастролировать она не может, так как не полностью восстановилась после инсульта. Коллеги пообещали, что в четверг она будет с ними в номере. Ожидается, что певица исполнит легендарный хит «Останусь».

Сейчас «Город 312» дает концерты и собирает деньги на реабилитацию певицы. По словам коллег, ее лечением занимаются врачи «в самых лучших клиниках».

Между тем новая солистка Диана Макарова отметила, что Ая все еще остается частью группы. Она с теплотой отзывается о певице, что фанаты коллектива очень ценят.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.