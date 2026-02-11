Передвижная фотовыставка «Дети героев» открылась в Раменском округе

В ДК им. Воровского в Раменском округе открылась передвижная фотовыставка «Дети героев», посвященная памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В фойе ДК им. Воровского состоялось торжественное открытие выставки «Дети героев». Экспозиция подготовлена комитетом семей воинов Отечества Московской области и посвящена памяти военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, а также их семьям.

В открытии приняли участие представители администрации и совета депутатов Раменского округа, молодогвардейцы, члены семей участников спецоперации. На выставке представлено 23 фотографии, на которых изображены дети, супруги и родители погибших героев с портретами своих близких. Каждый снимок сопровождается рассказом о подвиге и любви к Родине.

Заместитель главы округа Василий Езерский отметил важность сохранения памяти о героях и поддержки их семей. В ходе мероприятия представители «Молодой Гвардии Единой России» вручили женам бойцов букеты, а память погибших почтили минутой молчания.

Руководитель местного отделения «Союза женщин России» Нина Широкова подчеркнула, что выставка символизирует признательность героям и поддержку их семей. Руководитель штаба комитета семей воинов Отечества Анастасия Солодкова выразила благодарность администрации за содействие в организации проекта.

Фотовыставка уже была представлена в Московской областной думе и других муниципалитетах Подмосковья. В Раменском округе ее можно посетить в течение месяца. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.