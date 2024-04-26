Пелевин заявил, что «Союз 24 февраля» создали для демаргинализации патриотизма

Писатель и поэт Александр Пелевин рассказал о возникновении движения «Союз 24 февраля» в России. Он поделился своими мыслями о том, как СВО поддержали литераторы, в том числе из Санкт-Петербурга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам Пелевина, идея создания союза зародилась еще на самом начальном этапе спецоперации, когда многие представители культуры высказали свое недовольство, и к ним возникло негативное отношение. Это создало ложное представление о том, что вся культура на самом деле против страны. Однако, как отметил Пелевин, многие из таких деятелей остались и продолжают вести свою творческую работу.

«Поэтому было правильным, например, в ответ им устроить мощную движуху с патриотической поэзией. Показать — как это, кстати, модно говорить среди представителей западной повестки — свою видимость», — пояснил Пелевин.

Основной задачей объединения является возвращение литературы к читателю. В последние годы патриотизм в российской культуре был маргинализирован и объявлен неприличным, считает писатель. Быть патриотом тогда стало не только не модно, но и не принято.

Однако, по словам Пелевина, такая тенденция не отражает реальность, потому что большинство россиян испытывает чувство патриотизма.

Поэт полагает, что сейчас существует некое искаженное представление о реальных читателях и их взглядах. Целью «Союза 24 февраля» является исправление этой ситуации и демаргинализация патриотизма, резюмировал Пелевин.