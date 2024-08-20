Пехотинцы с Донбасса выступят для участников СВО на форуме «Москва 2030»

Герои и бойцы специальной военной операции на Украине вместе со своими семьями в рамках масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» смогут посмотреть выступление «своих» — пехотинцев, участвовавших в сражениях на Донбассе в 123 полку Народной милиции.

Участники группы «123 полк» выступают для всех, кто не остался в стороне и, рискуя собственной жизнью, защищал родную страну и своих близких. Выступление коллектива запланировано на 21 августа в 20:00 на Манежной площади. Участники смогут насладиться проникающими в душу песнями от тех, кто сам принимал участие в боях, защищая Донбасс.

Каждый из участников группы «123 полк» — профессиональный музыкант, солист Луганской академической филармонии. Музыкальная группа сложилась на полях сражения, коллектив стал популярным, когда вернулся домой из зоны сражения с противником. Коллектив уже успел проехать по стране с проникновенной программой и теперь планирует выступить перед героями СВО в Москве.

Со сцены на Манежной площади прозвучат такие хиты, как «За Родину» и «Освобождаем Донбасс», а также новые произведения музыкантов.