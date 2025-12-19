Педагоги из Жуковского приняли участие в закрытии Рождественских чтений в Бронницах

Делегация педагогов Жуковского городского округа 17 декабря посетила церемонию закрытия XXIII Рождественских образовательных чтений в Бронницах, где были вручены награды за вклад в духовно-нравственное воспитание, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония закрытия XXIII традиционных Рождественских образовательных чтений прошла 17 декабря в Бронницах. В мероприятии участвовала делегация педагогов из Жуковского городского округа.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел вручил награды педагогам, внесшим значительный вклад в развитие духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Среди награжденных была Наталья Владимировна Шубина, преподаватель средней общеобразовательной школы №15 из Жуковского.

Участники отметили важность сотрудничества Церкви и системы образования для формирования нравственных качеств у подрастающего поколения. Ранее, 9 декабря, в Жуковском прошли городские Рождественские образовательные чтения, посвященные теме просвещения и нравственности. В них участвовал протоиерей Димитрий Денисов, благочинный Жуковского церковного округа, который подчеркнул значимость духовного просвещения в современных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.