Павловский Посад открыл зимний сезон с почтой Деда Мороза и световым шоу 1 декабря

1 декабря в Павловском Посаде стартовал зимний сезон с масштабной программой в городском парке культуры и отдыха. Для гостей работали зона горячего чая «Самоварная станция», фотозона «Притяжение зимы» и зона теплого очага «Теплые посиделки», где можно было согреться и отдохнуть.

Анимационные персонажи приветствовали посетителей в программе «Теплые объятия». На центральной сцене прошли интерактивные игры, танцы и песни с помощниками Деда Мороза и Снегурочкой, а также веселые пингвины развлекали гостей. В этот день открылись «Почта Деда Мороза» и «Резиденция Деда Мороза», где каждый мог написать и отправить письмо главному новогоднему волшебнику.

В завершение праздника все вместе зажгли огоньки на елке в акции «Ёлочка, гори!». Мероприятие закончилось световым шоу «Сияние парка» и новогодним хороводом вокруг елки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.