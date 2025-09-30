Патриотическая выставка «СВОИ» прошла в день присоединения новых регионов РФ

Патриотическая акция «СВОИ» прошла в День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, сообщает пресс-служба Юго-западного управления Федерального агентства по делам национальностей РФ.

Проект «СВОИ» реализует Дом народов России при поддержке ФАДН России.

Акция рассказывает о героизме и межнациональной дружбе в период проведения специальной военной операции. Каждая из историй о силе духа, патриотизме, взаимопомощи и братства людей разных национальностей. В 2025 году в рамках проекта будет издана книга «СВОИ», в которую войдут 80 самых интересных историй.

В Год защитника Отечества одна из глав книги будет посвящена историям потомков победителей, которые продолжают дело дедов и прадедов в зоне СВО.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

