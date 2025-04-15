Пасхальная ярмарка пройдет в Покровском храме Раменского округа

В ближайшую субботу, 19 апреля, на территории Покровского храма в селе Игумново Раменского муниципального округа состоится традиционная Пасхальная благотворительная ярмарка с широким ассортиментом праздничных угощений и изделий ручной работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 9 утра и до 4 часов вечера на ярмарке можно будет приобрести свежие куличи, пироги, глинтвейн и горячий чай из самовара с баранками. Также гостей ждут домашние заготовки, пряники, сырные трюфели и варенье. Особый интерес представляют сувениры ручной работы — пасхальные игрушки, посуда и плетеные корзины.

Кульминацией ярмарки станет освящение праздничных куличей и угощений, которое будет проходить с 12 до 16 часов. Таким образом, все желающие смогут освятить пасхальные угощения для праздничного стола.

Покровский храм, где пройдет ярмарка, расположен по адресу: Раменский муниципальный округ, село Игумново, улица Центральная, дом 124В.

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