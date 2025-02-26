Парки Видного подготовили развлекательные мероприятия на всю неделю

В парках Видного запланированы развлекательные и спортивные мероприятия на всю неделю. Так, в парке «Апаринки» 25 февраля можно поиграть в настольные игры в клубе «MEEPLE». А каждый вторник и четверг проходит спортивная тренировка «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Расторгуевском парке 1 марта в преддверии весны пройдут весенние, яркие развлекательно-игровые программы для детей, где они смогут поиграть в интересные игры, потанцевать под веселую музыку, сделать поделки своими руками и весело провести время с аниматором.

27 февраля в Тимоховском парке также пройдут развлекательно-игровые программы для детей, эко-уроки и зимняя мастерская, где ребята будут делать поделки своими руками.

В Центральном парке 28 февраля пройдет детская развлекательная программа, где они смогут потанцевать, поиграть, помастерить и многое другое.

Уже 2 марта в лесопарке «Высота», Расторгуевском и Центральном парках пройдет праздничная программа «Солнечная Масленица». Гостей ждут развлечения: раус со скоморохами, театрализованное шествие и фотозона «Масленичный столб». В лесопарке «Высота» также будет организована раздача вкусных блинов. Все желающие смогут присоединиться к нашему празднику.

Развлекательную программу подготовили в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.