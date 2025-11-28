Парки Шатуры откроют зимний сезон 1 декабря

1 декабря в Шатуре и Рошале состоится общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Зимний сезон в парках имени Гагарина и «Крестов Брод» начнется в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С этого дня и до Рождества будут работать ведомства Деда Мороза, торжественно зажгут огни на новогодних елках и включат праздничную иллюминацию в парках округа. Письмо главному зимнему волшебнику можно написать прямо в парке, а потом оставить в специальном ящике.

Для юных посетителей городского парка им. Гагарина покажут театрализованное представление, желающие смогут принять участие в мастер-классах. Начало в 17:30.

В парке «Крестов Брод» в Рошале гостям предложат принять участие в активных играх и забавах, а после покажут праздничную концертную программу. Начало в 16.00.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.