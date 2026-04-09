Парки Подмосковья стали лауреатами премии «Парки России»

Парки Московской области заняли призовые места в категории «Парк года» III Всероссийской парковой премии «Парки России». Лауреатов объявили 8 апреля, а торжественная церемония награждения пройдет 22 апреля 2026 года в Москве, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2026 году на соискание премии подали 459 заявок в 32 номинациях. Московская область стала абсолютным лидером по числу участников, представив 35 заявок. В конкурсе также участвовали представители Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Нижегородской области и Республики Татарстан.

Подмосковные парки получили награды в нескольких номинациях категории «Парк года». В номинации «Спортивный парк» отметили Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. В категории «Мемориальный парк» лауреатом стал парк Победы в Наро-Фоминске.

В номинации «Парк в лесу / лесопарк» призовые места заняли лесопарк «Соколиная гора» в Истре и Вишняковский лесопарк в Балашихе. В категории «Парк у воды» награду получил Свердловский парк в городском округе Лосино-Петровский.

Церемония награждения и объявление победителей состоятся 22 апреля 2026 года в Москве в рамках Международной выставки-конференции ParkSeason Expo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.