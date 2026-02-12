Парки Подмосковья проведут фестивали и спортивные мероприятия 14 февраля

14 февраля в парках Московской области состоятся фестивали, спортивные забеги и тематические программы для жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 14 февраля, парки Подмосковья приглашают на разнообразные мероприятия. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в 8:00 стартует благотворительный лыжный забег «Самое время жить», организованный фондом борьбы с лейкемией. Участники смогут выбрать дистанции от 600 метров до 10 километров, получить медали с индивидуальной гравировкой, поучаствовать в разминке и оставить пожелания на специальном баннере.

В парке «Мечта» Наро-Фоминского округа в 10:00 пройдет турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж», посвященный памяти полковника Сергея Джобадзе и воинов локальных конфликтов. Гости смогут попробовать силы в стрельбе, разборке и сборке автомата Калашникова, метании ножей, а также посетить военно-полевую кухню и увидеть показательные выступления военнослужащих.

В Свердловском парке Лосино-Петровского округа в 12:00 состоится праздник «День валенка», посвященный зимним традициям. Посетителей ждут театрализованная программа, представление ходулистов, викторина, экскурсия по истории усадьбы Одоевских и Ланских, концерт, выставка валенок и мастер-классы по росписи и созданию сувениров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.