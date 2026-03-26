Парки Подмосковья проведут акции к Всемирному дню театра

Тематическое мероприятие «Театр под открытым небом» пройдет более чем в 50 парках Подмосковья с 26 марта по 1 апреля. Основные события запланированы на 28 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках акции гостей ждут театральные викторины «Закулисье», импровизированные спектакли и тренинги по актерскому мастерству. Большинство мероприятий состоится в субботу, 28 марта.

В Центральном парке Ногинска в 12:00 пройдет интерактивный спектакль и тренинг по сценической речи. В парке Победы в Долгопрудном в 14:40 организуют лекцию «Тайный язык театра», после которой начнется занятие по актерскому мастерству. В парке «Сосновый бор» в Дмитрове в 15:00 проведут урок по актерскому мастерству и покажут импровизированный спектакль.

В парке «Елочки» в Домодедове в 15:00 представят театрализованное шоу «Летучий корабль». В парке «Беличий» в Краснознаменске в 17:00 кукольный театр «Волшебники» организует мастер-класс, а также концертную программу «Куклы в детских руках».

Мероприятия проходят при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.