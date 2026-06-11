Парки Подмосковья проведут 12 июня программу ко Дню России

Праздничная программа «С Россией в сердце» пройдет 12 июня более чем в 90 парках Подмосковья. Жителей и гостей региона ждут концерты, мастер-классы, выставки и патриотические акции, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В День России на территориях парков состоятся концерты, мастер-классы по народным ремеслам, тематические выставки и интерактивные программы. Для посетителей подготовят интерактивные карты страны, шествия с государственным флагом и мероприятия, посвященные культуре и традициям народов России.

В парке имени Н. Островского в Ступине планируют установить новый рекорд России по плетению маскировочных сетей с участием волонтеров и представителей муниципалитетов. Здесь также пройдет концерт оркестра народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии и тематические мастер-классы.

В Зарайском центральном парке организуют шествие с флагом по главной аллее и программу «Моя Россия». В парке «Сестрорецкий» в Клину покажут документальные фильмы и выступит Национальный академический оркестр русских народных инструментов имени Н. П. Осипова. В Свердловском парке Лосино-Петровского создадут интерактивную композицию «Карта России» и проведут праздничный концерт.

Одной из крупнейших площадок станет парк усадьбы Кривякино в Воскресенске. Здесь представят театрализованную постановку театра ростовых кукол «Софит», организуют ярмарку ремесел, исторические фотозоны и катание на ладье. Вечером для гостей выступит группа «Стрелки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.