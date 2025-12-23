Парки Подмосковья получат знак качества «Дед Мороз рекомендует» 24 декабря

24 декабря в Наташинском парке Люберец состоится награждение победителей конкурса «Дед Мороз рекомендует» и сбор писем для Деда Мороза, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Наташинском парке Люберец 24 декабря пройдет церемония награждения участников конкурса «Дед Мороз рекомендует». Директора парков Подмосковья получат специальные награды, подтверждающие высокий уровень новогодних локаций.

Конкурс проводится в регионе третий год подряд. В этом году на участие было подано 184 заявки в шести номинациях: за лучшую елку, резиденцию, фотозону, почту, зону очага и комплексное оформление парка. Лучшие объекты отметят специальной наклейкой и дипломами. Финалистов определят в АНО «Мособлпарк».

В этот же день в парке пройдет сбор второй части писем Деду Морозу из подмосковных парков для отправки в Великий Устюг. Ранее в парке «Раздолье» Одинцовского округа собрали более 7 тысяч писем из 42 муниципалитетов.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.