Парки Орехово-Зуевского округа запустят весеннюю программу

Парки Орехово-Зуевского округа с 3 по 8 марта проведут серию спортивных, творческих и познавательных мероприятий для жителей всех возрастов. Программы подготовлены в нескольких городских парках и приурочены в том числе к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке 30-летия Победы откроется весенняя программа с активностями для детей и взрослых. Посетители смогут создать фигуры из «волшебного» снега, принять участие в «Веселых эстафетах» и турнире по шашкам. В преддверии 8 Марта организуют мастер-класс «Букет для мамы». Также гостей ждут развлекательные игры, встречи клуба любителей настольных игр и познавательная беседа-викторина «Веселый день с Сергеем Михалковым».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.