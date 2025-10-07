Парки Наро-Фоминского округа подготовили развлекательные программы

В парках Наро-Фоминского округа запланированы развлекательные и спортивные мероприятия на всю неделю, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основными площадками, где можно с пользой провести время являются: парк «Мечта» в поселке Селятино, Центральный парк имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске и парк «Дубки» в поселке Калининец.

На неделе в парках пройдут мероприятия для всех желающих. Жители смогут принять участие в мастер-классах, тренировках на свежем воздухе. Также программа предусматривает развлечения для самых маленьких жителей.

В октябре в парке «Мечта» (Селятино) пройдут мастер-классы, занятия по скандинавской ходьбе. В парке «Дубки» (Калининец) запланированы викторины, детский киномарафон и многое другое. Любители спорта могут заняться скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.