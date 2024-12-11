Парки Коломны и Озер приглашают отметить международный День чая

В субботу, 14 декабря, в Коломне отметят международный День чая. При поддержке министерства культуры и туризма Московской области в парках Городского округа пройдет региональный фестиваль «Парки. Баранки», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В программе семейного праздника под открытым небом — чаепитие, народные игры, выставка самоваров, новогодние мастер-классы, ярмарки и концерты.

«В парке Мира для детей и их родителей будет работать резиденция Дедушки Мороза, а у ёлки состоится веселый интерактив с традиционными русскими забавами. Подарком для всех гостей праздника станут показательные выступления конно-трюкового танцевального шоу с джигитовкой и акробатическим рок-н-роллом, которое представят профессиональные спортсмены, призеры кубка ФТСАРР Наталья Петрусинская и Александр Мовчиков», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна.

Также мероприятие «Парки. Баранки» состоится в «Сосновом бору» в Озёрах и в коломенском сквере имени В. А. Зайцева.

Гостей приглашают:

— в сквер имени В. А. Зайцева (Коломна) и в «Сосновый бор» (Озеры): в субботу, 14 декабря с 11.00 до 14.00,

— в парк Мира (Коломна): в субботу, 14 декабря с 12.00 до 15.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.