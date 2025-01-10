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Парки Истры посетили свыше 87 тыс человек за новогодние праздники

Более 87 тыс. человек посетили парки муниципального округа Истра с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парки в самый красивый сезон года, а именно зимой — стали излюбленными местами для посещения. Они украшены яркими огнями, елочками и различными новогодними инсталляциями, а на их территории проходили праздничные мероприятия.

Лидером по количеству посетителей стал парк «Фабричный». Развитая инфраструктура, комфортные зоны отдыха и развлекательные программы притягивают сюда жителей и гостей округа. Кроме того, имеется востребованный каток.

Лесопарк «Шишкин лес» принял огромное количество гостей. Фестиваль «Северное сияние», прошедший 5 января, нашел положительный отклик в сердцах у многих людей. Катания на упряжках оленей и хаски, выступление шаманки Кайры и народные танцы стали визитной карточкой этого мероприятия.

Центральный городской парк и парк набережной реки Песочная также стали местами, где развернулось настоящее новогоднее веселье.

«Новый год под шубой», «Сказки водят хоровод», «Территория чудес», «Северное сияние», «Рождественские узоры» — эти мероприятия, прошедшие в парках округа, собрали огромное количество семей и друзей. А главное — подарили настоящую новогоднюю сказку каждому жителю.

#ЗимаВПодмосковье — это живописные украшенные парки, яркие события, обилие зимних забав и источник позитивного настроения. Гостей и жителей Подмосковья приглашают в парки муниципального округа Истра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.