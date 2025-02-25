Парки и лесопарки Подольска посетили около 40 тыс человек за неделю

На прошлой неделе парки и лесопарки городского округа Подольск посетили более 39 тысяч посетителей, что свидетельствует о растущем интересе горожан к активному отдыху на свежем воздухе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Наиболее посещаемым стал парк имени В. Талалихина, который встретил свыше 19,5 тыс. человек. Парк занимает площадь около 28 гектаров и предлагает разнообразные зоны для отдыха, включая ухоженные аллеи, дорожки и газоны. Для обеспечения безопасности посетителей дорожки выполнены из мелкозернистого асфальта, что делает катание на роликах, самокатах и велосипедах комфортным. Также в парке созданы условия для людей с ограниченными возможностями, что позволяет всем желающим наслаждаться природой. В зимний период в парке функционирует каток площадью около 800 квадратных метров, оборудованный теплыми раздевалками и прокатом коньков.

На втором месте по посещаемости находится Дубровицкий лес, который привлек почти 8 тысяч посетителей. Этот лесопарк предлагает лыжную трассу, где регулярно проходят массовые соревнования, собирающие спортсменов из различных регионов. В 2023 году в лесопарке было проведено благоустройство, в рамках которого были добавлены новые трекинговые маршруты. Дубровицкий лес стал комфортным местом для занятий спортом и тихого отдыха, а также прогулок с детьми и питомцами. Здесь доступны различные виды активности, включая катание на велосипедах, роликах, лыжах и скандинавскую ходьбу. Для удобства посетителей в парке расположены детская и спортивная площадки, кафе и прокат инвентаря. Особой популярностью пользуется автомат для кормления белок, который привлекает внимание как детей, так и взрослых.

Третье место среди самых посещаемых мест занимает парк «Березки», который привлек около 5 тысяч человек. Парк предлагает тенистые аллеи, беседки, лавочки, детскую игровую площадку и волейбольную площадку. Площадь лесопарка составляет более 30 тысяч квадратных метров, а протяженность пешеходных дорожек превышает 4 километра, что делает его идеальным местом для прогулок с детьми и пробежек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.