Парк в Ивантеевке планируют открыть после реконструкции в июне

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проинспектировал ход реконструкции городского парка в Ивантеевке. Работы по благоустройству территории на завершающей стадии, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы на финишной прямой! Вместе с коллегами оценили завершающие работы по благоустройству территории — открыть объект планируем в июне. Уже готовы зоны отдыха, набережная, детские и спортивные площадки, туалеты, дорожно-тропиночная сеть. Парк — место притяжения жителей, особенно в летний сезон. Совсем скоро все желающие смогут оценить перемены», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.

В благоустроенном парке появятся сухой пляж с кварцевым песком, семейный ресторан, современные игровые площадки и комфортные аллеи для прогулок, пространство для выгула собак. Одним из ярких проектов станет экотропа, которая представляет собой прогулочный настил, установленный на сваях. Этот проект — важный шаг в создании комфортной городской среды.

Вся территория будет оснащена системой «Безопасный регион». Работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь парка составляет свыше 39 га.

Завершается второй этап благоустройства городского парка в Ивантеевке. Первая очередь стартовала в 2020 году. Тогда дополнительно проложили порядка 4 тыс. кв. м дорожек к существующей дорожно-тропиночной сети, появились велодорожки и площадка для проведения мероприятий, плавающие фонтаны, лавочки, велопарковки, игровые комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.